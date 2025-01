Localizada no bairro da Calemba, junto ao Cassequel, em Luanda, a praça de Touros encontra-se há muitos anos em estado de degradação. Consumida pelo lixo nos cantos da parte de cima, na parte de baixo existem três empresas e uma associação, nomeadamente, a hospedaria Kizomba, Ronda - empresa de segurança, a Bobines e a Associação Provincial do Carnaval de Luanda (Aprocal). A nossa equipa esteve no local que, na década dos anos 1960, era usado para corrida de Touros, como contam alguns mais-velhos. Ao entrarmos para a Administração do Complexo da Tourada, o kota Luís Jacinto recebeu-nos com cortesia, dando pequenas informações, pedindo que não ligássemos ainda o microfone. Minutos depois, entrou na sala o kota Rafael Cadete, funcionário da Administração desde 2003. Este, mais tranquilo e alinhando no mesmo diapasão do colega, afirmou que o espaço está sob a gestão do Ministério da Cultura, mas que há alguns anos não se pronuncia sobre uma possível reabilitação da Tourada.

"Até agora, o Ministério da Cultura não diz nada. Em 2013, o Ministério fez uma revisão, dizendo que ia demolir para ser reconstruída. De lá para cá, nunca mais se fez nada", começou por dizer o mais-velho Rafael Cadete, de 79 anos. O kota lembrou que o espaço foi construído para o efeito da Tourada (Corrida de Touros). Após a independência, a actividade paralisou. Posteriormente, passou a ser usado para eventos culturais.

