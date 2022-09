A jovem Zinga Sona, que interpretou a canção "Caçula", é a grande vencedora da 25ª edição do Festival da Canção de Luanda, concurso anual de compositores e cantores, que este ano decorreu com o tema "O perfume do tempo nas canções de uma vida".

Além do "Grande Prémio Canção - Sonangol", avaliado em três milhões de kwanzas, Zinga Sona, cuja canção foi escrita por Carlos Ferreira "Cassé" e musicada por Carlos Praia, arrebatou também o troféu de "Melhor Voz" do concurso, levando para casa mais 500 mil kz. Foram ainda premiados com 500 mil Kz em prémio, os concorrentes Rosa Aires, com a música "Nós e as ruas", da autoria de Scott Cambolo, nas categorias de "Melhor letra" e "Prémio LAC/Unitel" e Naurica, nome artístico de Teresa Maiedila, como a música "Zungueira", venceu o prémio de "Melhor interprete".

Participaram do concurso 10 canções, dez compositores e o mesmo número de intérpretes, nomeadamente, António Abicano, Emily Diabanza, Melainy, Rosa Aires, Jairo Oceano, Zinga Sona, Naurica, Manfer Júnior, Joelson Raimundo e Diawara.

Zinga Siona, a grande vencedora, começou a cantar na igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo (Os Tocoistas) aos cinco anos de idade. Aos sete anos concorreu a um concurso gospel denominado "Estrelas e vozes brilhantes" e daí jamais parou. Faz parte do projecto artístico "Jubilart" e do grupo musical Mwinda Voices.

O evento que consagrou novos nomes para o mercado musical decorreu num ambiente de bastante emoção, cor, júbilo e muita nostalgia, marcado também por um encontro geracional de artistas, através da apresentação de temas de várias épocas por cantores que estendem a sua carreira desde os anos 60 e por jovens em plena fase de afirmação. O espectáculo que também prestou tributo à memória de Agostinho Neto, cujo centenário se celebra este ano em todo o País, juntou-se ainda ao 30º aniversário da LAC.

Maria Luísa Fançony, directora-geral da LAC e coordenadora do Festival da Canção, fez balanço positivo do evento e destacou a troca de experiência e a partilha de palco entre músicos e cantores de diferentes gerações.

"A edição deste ano foi bem sucedida, musicalmente rica, conseguimos juntar diferentes gerações da música angolana, trouxemos as nossas vencedoras das edições passadas, que contaram com um dos grandes nomes da música angolana, que foi Filipe Mukenga", disse.