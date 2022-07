A Bestfly, uma empresa angolana de aviação, fundada em Novembro de 2009, é a nova parceira da Federação Angolana de Basquetebol (FAB), que passará a voar nos próximos dois anos com todas as selecções nacionais da modalidade, envolvidas em competições internacionais, quer no País, quer no estrangeiro, apurou o Novo Jornal de fonte ligada ao dossiê.

Segundo a fonte, a parceria não irá envolver valores monetários, mas o compromisso assumido pelo elenco liderado pelo empresário Moniz Silva será levar a marca da companhia para todas as competições, com presença das selecções nacionais nos diferentes escalões, no sentido de a transportadora ganhar cada vez mais visibilidade no âmbito das suas operações.

"Vamos abordar, entre as duas partes, se a logomarca da Bestfly Angola consta das indumentárias de todas as selecções, mas, pelo que já foi acordado, ainda de forma verbal, a FAB, nas suas competições, passará também a publicitar a companhia", confidenciou fonte ligada ao processo.

