Erguido em Benguela, província com historial no futebol e no desporto, em geral, o estádio de Ombaka, tal como outros inaugurados em 2010, vive de problemas estruturais e de falta de manutenção, facto que motivou o Williete a assumir-se como candidato à gestão do imóvel.

A formação do Williete Sport Clube de Benguela, presidida pelo empresário Wilson Faria, já submeteu ao Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) uma proposta de candidatura para a gestão do estádio de Ombaka, que se encontra subaproveitado, apurou o Novo Jornal de fonte ligada ao dossiê.

Construído entre 2009 e 2010, aquando do Campeonato Africano das Nações (CAN 2010), disputado em Angola, o estádio, com capacidade para 35 mil espectadores, 11 anos depois da sua inauguração, encontra-se meio abandonado, com as suas principais infra-estruturas quase degradadas.

A direcção do Williete, segundo apurou este jornal, quer fazer de Ombaka o "cartão-de-visita" do futebol benguelense, proposta já entregue ao pelouro de Ana Paula do Sacramento Neto, que estará virada para o marketing empresarial, isto para salvar aquele monstro futebolístico que custou milhões de dólares aos cofres do Estado.

Victorino Visele, vice-presidente do clube de Benguela, confirma ao NJ ser verdadeira a sua candidatura ao MINJUD para a gestão do estádio de Ombaka, mas nega-se a dar mais detalhes sobre a estratégia de manutenção, para que os seus concorrentes, apesar de ainda não terem sido anunciados, não possam copiar o modelo.

