O Ministério das Finanças (MINFIN), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), apresentou esta terça-feira, 14 de Junho, na Escola 1324, Ambrósio Lukoki, município do Cazenga, uma banda desenhada sobre o Orçamento Geral do Estado, destinada às crianças e adolescentes.

Segundo um comunicado do MINFIN, "trata-se de uma acção que permite reforçar a inclusão da criança na agenda de políticas públicas do Governo, de acordo com o Compromisso 11, sobre a Criança no Plano Nacional de Desenvolvimento e no Orçamento Geral do Estado".

Esta iniciativa pretende igualmente despertar nas crianças o interesse pelas finanças públicas para que se tornem, desde tenra idade, mais conscientes sobre o processo orçamental e o impacto da gestão das finanças públicas nas suas vidas e nas vidas da comunidade em geral, diz o comunicado.

A banda desenhada "O Bolo de Todos Nós" foi criada pelo cartoonista Sérgio Piçarra e conta com uma tiragem inicial de 10.000 exemplares, a serem distribuídos em várias escolas do país.

O lançamento da banda desenhada é uma das várias actividades incluídas no plano de cooperação técnica entre o Ministério das Finanças e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que inclui também a realização de eventos de debates de carácter pedagógico, a divulgação do orçamento cidadão, a auscultação à sociedade civil sobre a proposta de orçamento e a elaboração de estudos e análises com enfoque na política orçamental e nas finanças públicas, informa o MINFIN.