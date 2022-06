A Western Union avança que, nos próximos dias, deverá operar também através do Banco de Fomento Angola (BFA).

O presidente para Europa, Médio Oriente e África da Western Union, Jean Claude Farah, disse, citado pelo Jornal de Angola, que, neste momento, enviam dinheiro para toda a parte do mundo, excepto para o Irão e a Coreia do Norte, estando, deste modo, o serviço disponível para atender os milhares de angolanos residentes no exterior e outros milhares de estrangeiros que vivem e trabalham em Angola.

Apesar de o serviço de envio de dinheiro para o exterior estar suspenso desde 2014, a empresa nunca saiu do país. Apenas deixou de enviar dinheiro de particulares que não tivessem as respectivas divisas, mas sempre apoiou as empresas ou outros clientes com disponibilidade própria, afirmou, citado pelo Jornal de Angola.

"Desde que estabeleceu presença em Angola em 2002, a Western Union tem estado empenhada em oferecer aos clientes os canais mais convenientes para fazerem as transferências de dinheiro. Proporcionamos uma ampla gama de opções de formas rápidas e fáceis de enviar e receber divisas em território nacional ou transfronteiriça", disse Jean Claude Farah.

"Em 2014, a queda do preço do barril de petróleo impôs restrições no acesso às divisas em Angola, assim como outras dificuldades de "compliance" que travaram os correspondentes bancários no fornecimento de divisas", acrescentou Jean Claude Farah, garantindo que, "com as reformas implementadas pelo Banco Nacional de Angola e apoiadas ainda com a actual alta do preço do barril de petróleo no mercado internacional, há condições efectivas para a retoma normal destas operações".