O Produto Interno Bruto (PIB) de Angola fixou-se em 0,3% nos primeiros três meses de 2023, em termos homólogos, e recuou 1,1% face ao trimestre anterior, segundo a Folha de Informação Rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), que expõe que esta é a primeira vez que o PIB trimestral desliza para terreno negativo desde o segundo trimestre de 2021.

O recuo na actividade de exploração e refinação de petróleo (1,11 pontos percentuais) esteve na base da variação trimestral negativa e fraco crescimento do primeiro trimestre de 2023, segundo o INE, que considera que as actividades de transporte e armazenagem (0,80 pontos percentuais), extracção de diamantes (0,59 pontos percentuais), pesca (0,56 pontos percentuais), intermediação financeira e de seguros (0,08 pontos percentuais) também tiveram impacto negativo.

Em termos homólogos, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) do petróleo teve uma queda de 8,0%, no primeiro trimestre de 2023, em relação ao trimestre equivalente, contribuindo negativamente em 2 pontos percentuais para a variação total do PIB, resultante de perdas na produção planeadas e não planeadas por razões operacionais, acrescenta o INE.

Já o Valor Acrescentado Bruto teve um crescimento de 22,9% face ao trimestre homólogo, contribuindo positivamente em 0,32 pontos percentuais para a variação total do PIB, um aumento significativo que se deveu à produção industrial de diamantes provenientes da mina do Luaxe e Tchegi.

Também a agricultura teve um desempenho positivo, ao contrário das pescas, afectadas pela baixa captura da pesca marítima, associada a factores climáticos (migração das espécies).

Os transportes foram a actividade com maior crescimento homólogo (27,1%, no primeiro trimestre de 2023), contribuindo positivamente em 0,81 pontos percentuais para a variação total do PIB.