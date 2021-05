O Porto do Lobito obteve no primeiro trimestre deste ano o resultado líquido de 4,2 mil milhões de kwanzas, contra os 3,7 mil milhões no mesmo período de 2020, revela o relatório da empresa, a que o NJ teve acesso.

Segundo o documento, estes indicadores financeiros representam um aumento de 13% no volume de negócios referente a 2021, ao passo que no ano anterior reduziu 34%.

O documento indica que o volume de negócios em dólares se situou em 7,6 milhões no primeiro trimestre de 2021 e 6, 6 milhões de dólares em idêntico período do ano anterior.

Estas metas decorrem do movimento de carga e descarga de mercadorias na ordem de 379.671 toneladas no primeiro trimestre de 2021, contra 199.162 toneladas no ano transacto. De salientar que, no primeiro trimestre deste ano, foram manuseadas também 4.618 toneladas de carga em trânsito, com predominância para o minério de manganésio (3.503 toneladas) e cobre (646 toneladas). Em igual período de 2020, registou 6.238 toneladas, das quais 4.343 de manganésio e 1.395 de cobre.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)