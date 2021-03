O Banco Nacional de Angola (BNA) publicou hoje uma nota no seu site oficial em que lemra que o repatriamento de capitais dispensa licenciamento do banco central, reforçando que a medida está prevista na regulamentação de 23 de Dezembro de 2019, que elimina a necessidade de licenciamento de operações de repatriamento de capitais, incluindo dividendos ou outros rendimentos ao abrigo do investimento realizado no País.

O banco central volta a informar que os investidores estrangeiros não residentes cambiais que pretendam investir em Angola devem abrir uma conta bancária num banco comercial do país, para a qual poderão transferir fundos em moeda estrangeira a partir do exterior.

A conta principal será denominada na moeda nacional (Kwanza) com uma ou mais sub-contas denominadas em moeda estrangeira.

Quanto aos pagamentos a residentes cambiais, estes só podem ser efectuados em moeda nacional, devendo o investidor estrangeiro vender a moeda estrangeira ao banco comercial onde as contas são mantidas para este fim.

A excepção a esta regra, refere o BNA, é a compra de obrigações do governo angolano emitidas em moeda estrangeira, que serão pagas em moeda estrangeira.

"O produto da venda de quaisquer investimentos, bem como os rendimentos deles resultantes, serão creditados na conta bancária do investidor em moeda nacional, com excepção dos relacionados com as obrigações do Estado denominadas em moeda estrangeira", lê-se no aviso do banco central, onde se acrescenta que o investidor tem o direito de comprar moeda estrangeira para a transferência para o estrangeiro dos rendimentos associados ao investimento realizado, sujeito à apresentação de documentação comprovativa ao banco comercial.

O BNA esclarece que os investidores estrangeiros podem converter as receitas da venda de investimentos em moeda estrangeira imediatamente após a sua arrecadação ou, em alternativa, mantê-las em moeda nacional para reinvestimento ou para a compra de moeda estrangeira numa data posterior.

"Uma vez convertidos em moeda estrangeira, os fundos podem ser imediatamente transferidos para o estrangeiro ou podem ser mantidos nas contas denominadas em moeda estrangeira para transferência numa data posterior, à sua própria discrição", refere.

Os investidores não residentes podem investir, sem necessidade de qualquer aprovação ou licenciamento junto do Banco Nacional de Angola, em empresas constituídas em Angola (existentes ou recém-criadas), quer estejam ou não cotadas na bolsa de valores, valores mobiliários, com excepção do investimento em dívida pública que tenha sido emitida exclusivamente para captação de recursos de residentes cambiais.

Os fundos utilizados para o investimento podem ser transferidos do estrangeiro, ou Fundos já depositados em contas bancárias tituladas por não residentes cambiais num banco em Angola, denominados em moeda nacional ou estrangeira, susceptíveis de repatriamento, isto é, fundos resultantes de transferências anteriores do estrangeiro, do desinvestimento/maturidade de investimentos no país ou rendimentos obtidos a partir dos mesmos, lembra o banco central, que acrescenta que para além de poder ser através de fluxos financeiros, o investimento numa entidade empresarial que não esteja cotada na bolsa de valores pode igualmente ser feito através de importação de maquinaria, equipamentos e outros activos fixos corpóreos, incorporação de tecnologias e conhecimento, desde que representem uma mais-valia ao investimento e sejam susceptíveis de avaliação pecuniária, empréstimos de accionistas, conversão em capital de montantes devidos a investidores não residentes resultantes do fornecimento de maquinaria, equipamentos e mercadorias.

A transferência para o estrangeiro de capital ou rendimentos de investimentos é feita após apresentação da documentação de apoio adequada ao banco comercial, sendo que os investidores não residentes podem transferir livremente para o estrangeiro dividendos, juros e outros rendimentos resultantes dos seus investimentos, reembolsos de empréstimos de accionistas, receitas da venda de acções cotadas na bolsa de valores.

"O produto da venda, quando a entidade não está cotada na bolsa de valores e o comprador é também uma entidade não residente cambial e o montante a ser transferido para o estrangeiro pelo vendedor é igual ao montante a ser transferido do estrangeiro pelo comprador, em moeda estrangeira", continua a nota.

A transferência de capital para o estrangeiro, exigindo a compra de moeda estrangeira, quando a entidade não está cotada na bolsa de valores requer a aprovação prévia do controlo cambial, quando se relaciona com a venda da totalidade ou de uma parte de um investimento, a dissolução da entidade participada, qualquer outra acção empresarial que reduza o capital da entidade participada.

Quanto às implicações do controlo cambial para investimentos ao abrigo da Lei do Investimento Privado, o BNA refere que quando o investimento se qualifica para benefícios ao abrigo da Lei do Investimento Privado, as disposições da Lei devem ser tidas em conta, sendo que os investidores não residentes cambiais apenas podem transferir rendimentos relacionados com um investimento estrangeiro após a execução do projecto, os empréstimos de accionistas são limitados a um valor igual ou inferior a 30% do valor do investimento realizado na entidade constituída, e o empréstimo só pode ser reembolsado três anos após a data em que foi contabilizado nos registos contabilísticos da empresa.

Sobre as transacções em Bolsa de Valores, o banco central lembra que os títulos têm de ser transaccionados através de instituições financeiras registadas para transaccionar na bolsa de valores.

"Os investidores devem assegurar que os seus investimentos são devidamente documentados, de modo a que possa ser fornecida documentação de suporte aos bancos comerciais, para a transferência para o estrangeiro dos seus rendimentos ou receitas de venda", finaliza o BNA.