"Os primeiros cartões começam ser entregues na sexta-feira (02 de Junho). Hoje mesmo demos indicações para começarem a produzir os cartões de todos os que estão licenciados nos municípios", disse, em declarações ao Novo Jornal, o secretário de Estado para os Transportes Terrestes, Jorge Bengue Calumbo.

Questionado pelo Novo Jornal no final da conferência de imprensa do Executivo que visou anunciar a subida do preço da gasolina de 160 para 300 kwanzas (ver links em baixo nesta página), Jorge Bengue Calumbo assegurou que os cartões bancários estarão rapidamente disponíveis para todos aqueles que deles podem legalmente beneficiar.

"Todos aqueles que estão licenciados nos municípios começam a receber os seus cartões", assegurou o secretário de Estado para os Transportes Terrestes, salientando que a entidade que terá a responsabilidade de entregar os cartões são os governos provinciais e estão abrangidos por esta excepção os taxistas, pescadores artesanais, moto-taxistas, etc.

Entretanto, as associações de taxistas de Angola, ATA, ANATA e AMOTRANG, asseguram que os seus associados estão prontos para receberem os cartões e garantem que nada vai alterar a actividade.

Rafael Inácio, presidente da ATA, garante que amanhã não haverá especulações de preços por parte dos azuis e branco.

Segundo a ATA, o processo de fiscalização deve ser reforçado e que todos os taxistas do País devem ser beneficiários.

Bento Rafael da AMOTRANG, considerou o facto de o Governo subvencionar o combustível aos moto-taxistas como sendo uma mais-valia ao sector.

Segundo o presidente da AMOTRANG, não haverá razões esta sexta-feira e nos próximos dias, para a subida dos preços das corridas.

Francisco Paciente, da ANATA, realçou que os taxistas estão de parabéns pelo facto de o Governo subvencionar a gasolina e apelou à calma pois reconhece que, a princípio, nem todos os taxistas vão beneficiar dos cartões ao mesmo tempo.

Conforme o líder da ANATA, assim como os demais líderes das associações de taxistas, não há razões para os taxistas subirem ou alterarem o preço do táxi uma vez que são beneficiários da subvenção do Executivo.

Francisco Paciente pediu maior rigor aos órgãos de direito, para não permitirem especulações ou aproveitamento de alteração no preço do táxi.

Automobilistas dizem que gasolina a 300 kz vai ser "fatal"

O Novo Jornal saiu à rua para ouvir também os automobilistas, que se queixam da subida do preço, queixando-se de não estarem a contar com este aumento.

Moisés Pereira, que disse que "a vida está difícil para todos", defende que o Governo deveria aumentar o preço na ordem dos 30 ou 50 kwanzas.

"Já seria menos peso para nós. Agora subir 140 kz, será fatal".

Carlos Fonseca contou ao Novo Jornal que normalmente enche o depósito com 5.000 kz e agora, com esta subida, vai gastar 10.000 kz ou mais.

O automobilista lamenta pela despesa que esta decisão anunciada hoje vai causar aos angolanos que precisam do carro para se deslocar e trabalhar.