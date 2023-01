Entre 2021 e 2022, o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, observou um forte crescimento nas interacções com OVNI"s (Objectos Voadores Não-Identificados), faltando perceber o porquê deste fenómeno.

Num relatório agora tornado público, o Pentágono, que sedia ainda os três ramos das Forças Armadas norte-americanas, aponta como probabilidade mais saliente para justificar este amento dos avistamentos e "contacto" com OVNI"s uma "atenção redobrada" dos comandos militares a estes incidentes por haver "uma maior consciência dos perigos que podem representar".

Este documento agora desclassificado incide sobre o ano de 2022, que coincide com a duração integral da guerra na Ucrânia, embora não seja, até agora, feita qualquer ligação entre os dois fenómenos, salientando que foram analisados episódios ocorridos nos últimos 17 anos.

Todavia, o mesmo documento, que não deixa dúvidas sobre o crescendo de relevância que as estruturas militares dos EUA estão agora a dar a estes eventos que colocam permanentemente em cima da mesa a possibilidade de existência de vida extraterrestre, altamente provável mas nunca comprovada sem margem para dúvidas.

O famoso astrofísico e um dos mais brilhantes divulgadores do cosmos, Carl Sagan (1934-1996), com dezenas de livros publicados sobre o tema, dizia que UNiverso tem uma tal vastidão que seria um desperdício tremendo se não houvesse vida além do Planeta Terra, que, como também sublinhou o astrofísico Hubert Reeves, com 90 anos, e autor de dezenas de obras igualmente dedicadas ao tema, é um ínfimo planeta de um marginal sistema solar da Via

O relatório do Pentágono agora desclassificado soma-se a outros depois de em 2021 terem sido, pela primeira vez, admitida a existência, nos seus arquivos top secret, vídeos e registos sonoros de encontros entre pilotos militares e OVNI"s, tendo mesmo divulgado alguns, que apanharam de surpresa a comunidade científica mas não tanto o cada vez maior número de crentes na ideia de que somos visitados regularmente por extraterrestres há milhares de anos.

Nos últimos 17 anos, o Pentágono analisou de forma aprofundada 144 avistamentos para os quais não encontrou qualquer explicação terrena, num universo de mais de 500 casos suspeitos de proveniência fora da Terra, deixando de fora milhares de outros com menor dificuldade de interpretação.

O curioso neste documento é que só entre Março de 2021 e Agosto de 2022, o número de avistamentos sérios disparou para 366, muito mais que em vários anos acumulados, o que deixa em aberto a possibilidade de estar a suceder algo ainda por explicar que justifique este incremento na actividade extraterrestre entre nós.

As causas mais normais para explicar estes eventos são aviões ou aparelhos de espionagem não tripulados com tecnologia recente, balões meteorológicos ou ainda fenómenos luminosos na órbita terrestre explicados pela ciência. Para já, os restantes, a única explicação é que não estamos sozinhos no Cosmos.