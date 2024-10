O período de cessar-fogo mediado por Luanda no leste da República Democrática do Congo (RDC) no conflito que opõe os guerrilheiros do M23, apoiados pelo Ruanda, e as forças governamentais e as milícias que as apoiam terminou e as hostilidades recomeçaram.

Foi este Domingo, 20, que o M23 retomou a sua ofensiva sobre territórios dominados pelas forças de Kinshasa, coincidindo com o período de tréguas acordado por intermediação do Presidente João Lourenço.

Segundo relatos das agências, que citam residentes na província do Kivu Norte, os combates recomeçaram e provocaram dezenas de feridos, pelo menos, além de que os guerrilheiros aliados do Ruanda, e de origem ruandesa, conquistaram a vila de Kalembe.

O acordo com conseguido em Agosto deste ano através de negociações intermediadas por Luanda que envolveram o M23 e as forças armadas congolesas, embora, por detrás, tenha havido conversas entre os Presidentes de Angola, do Ruanda, Paul Kagame, e da RDC, Félix Tshisekedi.

Ainda há alguns dias a Presidência angolana anunciava na sua página oficial que João Lourenço tinha mantido conversas telefónicas com Kagame e com Tshisekedi, embora sem revelar o conteúdo destas, mas que, provavelmente, andaram em torno do fim do prazo do cessar-fogo.

Sabe-se, no entanto, que este confronto no leste da RDC, que vem de 2021, quando o M23 reemergiu das sombras depois de uma década adormecido (ver links em baixo), vai voltar a ser discutido por iniciativa de João Lourenço que tem entre as suas prioridades evitar a deflagração de uma guerra entre a RDC e o Ruanda que iria desestabilizar toda região dos Grandes Lagos.