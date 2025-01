Com estas palavras, o Presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, apresentou a nova Estratégia Espanha-África 2025-2028 no Palácio da Moncloa no dia 5 de Dezembro. Sob o lema "Trabalhar em conjunto através de uma relação estratégica", os objectivos definidos são cinco: 1) uma relação hispano-africana que aprofunde o conhecimento e o diálogo e facilite a acção conjunta; 2) um desenvolvimento africano inclusivo e sustentável favorecido pelo envolvimento das instituições, empresas e organizações espanholas, europeias e internacionais; 3) laços mais estreitos entre as sociedades e economias de África, de Espanha e do mundo; 4) cooperar para reforçar as capacidades em matéria de justiça e segurança e 5) colaborar com sociedades africanas abertas com instituições fortes e inclusivas. A juventude africana é considerada um elemento transversal.

O Presidente Sánchez sublinhou que se abre uma nova era na relação com os países africanos, reforçando os laços e o diálogo político, tanto bilateral como multilateralmente, para benefício mútuo.

A estratégia pretende reflectir-se durante os próximos quatro anos em cem linhas de acção que afectam diferentes áreas, como a expansão das implantações diplomáticas, de cooperação e educacionais de Espanha em África; promover a execução dos compromissos da União Europeia (UE)-União Africana (UA) e a coordenação entre os dois blocos em fóruns multilaterais; a iniciativa "Aliança África Avança" para impulsionar o investimento espanhol; lançar novos programas e aumentar as bolsas de estudo superior e de formação profissional para os jovens africanos; a criação de uma fundação específica para promover as relações com África e a adaptação do Fundo de Internacionalização das Empresas e da Sociedade Espanhola de Financiamento do Desenvolvimento às necessidades de investimento em África, entre outras.

Devido aos laços históricos e culturais com o nosso País, os países da CPLP, comunidade de que Espanha é Estado Observador Associado desde a Cimeira de Luanda de 2021, será objecto de especial atenção para identificar projectos de colaboração conjunta.

Além disso, a Espanha intensificará através da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) a sua colaboração com a Agência de Desenvolvimento da UA (AUDA-NEPAD), por isso apresentará um novo programa de cooperação para os próximos anos, focado na criação de oportunidades para as mulheres e jovens.

Esta Estratégia para África baseia-se no facto de Espanha e África, tal como a Europa e África, fazerem parte do mesmo espaço geopolítico, com desafios comuns que exigem respostas conjuntas, e com oportunidades que só poderemos aproveitar se trabalharmos em conjunto com os nossos parceiros africanos. Nos próximos 25 anos, as projecções indicam que África duplicará a sua população, atingindo os 2.500 milhões de habitantes. Ao mesmo tempo, de acordo com os cálculos do Banco Mundial, a contribuição de África para o PIB global será seis vezes superior até 2050; tudo isto coloca desafios e oportunidades.

Nesta terceira década do século XXI, é evidente que África tem um peso cada vez maior no panorama internacional, pelo que exige uma maior presença nos fóruns de decisão, começando pelo G20, onde já se encontra, e continuando com o Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma aspiração que Espanha e os nossos parceiros europeus apoiam vivamente.

Espanha tem um grande interesse no presente e no futuro do continente africano - que envolve o progresso em direcção ao desenvolvimento inclusivo e sustentável que as sociedades africanas exigem - e pela paz e segurança, objectivos vitais que partilhamos. A geografia também conta: Espanha é o país europeu mais próximo à África, de que nos separam apenas 14 Kms do Norte do nosso vizinho Marrocos, enquanto o arquipélago das Ilhas Canarias e as cidades de Ceuta e Melila encontram-se geograficamente no espaço africano.

Nas palavras do Ministro dos Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação, Jose Manuel Albares, "Espanha quer acompanhar a África nestas mudanças profundas, trabalhar lado a lado, com espírito de associação e a partir do respeito mútuo; África não é uma simples opção para Espanha".

Esta "Estratégia África 2025 - 2028" sucede ao "III Plano África", aprovado em 2019 e ao documento "Foco África 2023" que serviram de base a nossa relação com o continente africano e que já refletiam a relevância que o Governo de Espanha outorga aos países africanos. Amadurecido que está este processo da nossa relação com a África, o novo documento é fruto de um amplo período de consultas com actores e instancias, tanto espanhóis como africanos, levado a cabo desde princípios de 2024.

Neste novo impulso que Espanha quer dar às suas relações com o conjunto de África, sem dúvida Angola continuará a ser um país parceiro de grande relevância, tanto no âmbito político, como económico e cultural.

Já temos uma trajectória bilateral frutífera de cooperação e de intercâmbios que foram manifestadas por ocasião da visita de Estado de SS.MM os Reis a Angola em Fevereiro de 2023; a primeira que realizaram a um país de África Subsaariana.

O sector empresarial privado espanhol há muito que tem uma presença notável no mercado angolano e as previsões apontam para um aumento das nossas relações económicas e comercias no âmbito da diversificação económica de Angola. Este processo é seguido pelos instrumentos de financiamento e de seguros de crédito que o governo de Espanha coloca à disposição.

No âmbito educacional, destaca-se o grande projecto da Universidade Internacional d0 Cuanza (UNIC), no Cuito, da Fundação Universitária Iberoamericana que o governo de Espanha apoia em estreita colaboração com as autoridades angolanas. Em todos estes âmbitos, a nova estratégia contribuirá para intensificar a nossa relação que, como Embaixador de Espanha neste acolhedor e agradável país, e segundo me consta, as autoridades e o povo angolano também assim o desejam.

Igualmente no plano UE-UA, multilateral e internacional, Angola é considerada por Espanha país prioritário. Por isso, a presidência de Angola da UA em 2025, junto a sua reconhecida acção diplomática, assim como o longo caminho de amizade e cooperação que Angola e Espanha percorrem juntos nos últimos 48 anos, constituem alicerces sólidos para trabalhar com determinação nos assuntos que a todos interessam.

As palavras "reforçar", "crescer", "conectar", "proteger" e "conviver" -- que norteiam os cinco objectivos citados que articulam a estratégia-- são conceitos valiosos e úteis para o progresso e a prosperidade das nossas sociedades.

*Embaixador do Reino de Espanha em Angola

