A Universidade Católica de Angola (UCAN), através da sua Cátedra de Língua Portuguesa (CaLP-UCAN), prepara-se para acolher o Congresso Internacional de Língua Portuguesa (adiante, CILP-2024), a ocorrer de 20 a 21 de Novembro de 2024. O evento, enquadrado no âmbito das celebrações do Jubileu dos 25 anos da Universidade Católica de Angola, visa explorar como a Língua Portuguesa actua como plataforma vibrante para a criatividade e inovação linguística, reflectindo sobre a sua importância histórica e contemporânea.

O CILP-2024, com o objectivo de explorar e fomentar a investigação sobre a descrição e o ensino do português, assim como as literaturas escritas nessa língua, pretende ser um espaço vibrante para a troca de ideias e conhecimentos, para além de promover uma reflexão multidisciplinar que ajude a responder aos desafios que a Língua Portuguesa enfrenta. O congresso contará com uma série de palestras, mesas-redondas e sessões de trabalho, reunindo especialistas de referência, nacionais e estrangeiros, bem como jovens pesquisadores da área.

Subordinado ao tema "Língua Portuguesa como Espaço Dinâmico: Identidades e Culturas, Desenvolvimento e Inovação", o congresso será no formato híbrido - presencial e on-line -, prometendo ser um ponto de encontro de excelência para estudiosos, professores e amantes da Língua Portuguesa.

Com este tema, o CILP-2024 traz uma reflexão profunda sobre o papel multifacetado do português no contexto global. A língua é vista não apenas como um meio de comunicação, mas como um vector crucial para o desenvolvimento científico-tecnológico e para a promoção do bem-estar social. O evento buscará discutir como a Língua Portuguesa pode ser um motor para a criação de riqueza e para o avanço das sociedades, especialmente num mundo em rápida transformação.

Entre os tópicos que serão abordados, destacam-se as novas metodologias de ensino da Língua Portuguesa, as tendências emergentes nas literaturas lusófonas e o impacto das tecnologias digitais no ensino e na difusão do português. A programação inclui debates sobre a influência da globalização na língua e a sua adaptação às novas realidades socioculturais.

Ademais, o CILP-2024 mostrará como a Língua Portuguesa serve como um ponto de encontro para identidades e culturas diversas, e como ela pode impulsionar inovações em diversos campos, desde a educação até as já referidas tecnologias emergentes.

O português é a língua mais falada no Hemisfério Sul, graças ao Brasil, Angola e Moçambique. Os números oscilam entre os 260 milhões e os 270 milhões. É a quinta mais utilizada na Internet (a seguir o espanhol e antes do alemão), com uma taxa de crescimento de quase 2000%, entre 2000 e 2017, e é, calcula-se, a terceira ou a quarta mais utilizada no Facebook, graças em boa medida aos brasileiros. Língua de cultura, com 53 cátedras espalhadas por países tão diferentes como os Estados Unidos ou a Hungria.

Numa altura que o acordo ortográfico continua a gerar vincadas divisões, o CILP-2024, cuja coordenação da Comissão Organizadora é liderada por académicos de referência na área, nomeadamente a Dr.ª Maria Helena Miguel (Vice-Reitora da UCAN para Área Académica), o Dr. Afonso Miguel (CaLP-UCAN) e o Dr. Manuel Muanza (CaLP-UCAN e ISCED), pretende, como já referimos, fazer uma reflexão multidisciplinar que ajude a responder aos desafios que a Língua Portuguesa enfrenta.

A Comissão Organizadora do CILP-2024 convidou, nesse sentido, à participação de pesquisadores de países da CPLP e além-fronteiras, submetendo artigos, com vista à sua apresentação e discussão no congresso. Presentemente, em fase de selecção. As inscrições para participantes (não-pesquisador) estão em curso até 30 de Outubro de 2024.

O CILP-2024 é destinado a uma ampla gama de profissionais e académicos no universo da Língua Portuguesa e literaturas de expressão portuguesa. Isso inclui linguistas, professores, investigadores e estudantes de licenciatura e pós-graduação, tanto angolanos quanto estrangeiros. O CILP-2024 também está aberto a profissionais de áreas relacionadas, como política, direito, comunicação, jornalismo, publicidade e tecnologia, que têm uma forte ligação com a comunicação pública.

O evento destacar-se-á pela presença de oradores de prestígio, que são associados a universidades de referência em Angola e no exterior (Universidade do Minho, Universidade de Lisboa, Universidade de Évora, Universidade de Macau, Universidade Estadual de Santa Cruz do Brasil, por exemplo). Esses especialistas, com vasta experiência e reconhecimento académico, trarão contribuições significativas e perspectivas inovadoras, enriquecendo as discussões e aprofundando o entendimento sobre os temas que serão abordados. A diversidade e a experiência dos palestrantes prometem elevar o nível do congresso e proporcionar um ambiente de aprendizado enriquecedor para todos os participantes.

A Cátedra de Língua Portuguesa da UCAN reafirma, assim, o seu compromisso com o avanço do conhecimento e a promoção do diálogo intercultural. O evento não só contribui para a valorização da Língua Portuguesa, mas também para a integração e colaboração entre instituições académicas e pesquisadores de diferentes partes do mundo.

A UCAN, ao celebrar o seu Jubileu, enaltece a Língua Portuguesa como um recurso fundamental para o progresso e para a integração global. O CILP-2024 será uma oportunidade para académicos, profissionais e entusiastas da língua se reunirem e discutirem o impacto contínuo do português no cenário mundial e regional.

*Mestre em Linguística pela Universidade Agostinho Neto