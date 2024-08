As notícias da ocorrência de casos anunciadores de que está em crescendo o número de profissionais da área que desistiram pura e simplesmente da sua dignidade como jornalistas e deixaram de observar o respeito aos princípios éticos e morais próprios da profissão e do compromisso com a busca da verdade, a imparcialidade e a transparência, tudo isso, em troca de benesses materiais e outras.

É doloroso constatar que, em muitos sectores, já não se associa o jornalismo aos valores essenciais comprometidos com a luta pelo progresso e o bem-estar da sociedade. Muitos jornalistas assumiram papéis relevantes nas lutas de poder que ocorrem nas diferentes esferas de actividade, nomeadamente política, económica e social, incluindo o desporto.

Não devemos perder de vista que estamos perante uma profissão fundamental para todos. Através da comunicação social, o jornalismo desempenha um papel crucial na manutenção dos valores da democracia e na protecção dos direitos, garantias e liberdades individuais e colectivas dos cidadãos.

Os jornalistas têm como primordial missão, a de informar, educar e entreter a população, ajudando os seus membros na tomada de decisões de cidadania conscientes, ao proporcionar-lhes espaço de livre expressão e de debate, de modos a que todos possam participar activamente na vida política, económica e social da nação.

A verdadeira democracia, é a que se constrói e se consolida na garantia do exercício da liberdade de expressão e na transparência e credibilidade das informações disponibilizadas aos cidadãos, através dos diferentes veículos, sejam eles privados ou públicos.

Um jornalismo responsável, deve garantir que a população tenha acesso à informação precisa e objectiva, sobre os acontecimentos na sua comunidade e no mundo. Essa é a forma como o jornalismo sério pode ajudar a manter a integridade e os valores da democracia, para que as pessoas possam tomar decisões informadas e tenham a possibilidade participar de forma consciente e efectiva na vida política.

Além do seu crucial papel na intransigente defesa da democracia, o jornalismo agrega igualmente uma responsabilidade social importante. O jornalismo deve ser uma força direccionada para a prossecução do bem. Apenas com essa vocação bem vincada nos seus propósitos, ele pode participar activamente na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Uma das maiores conquistas de um jornalista é a sua credibilidade pública. Para ser credível ele deve reportar os factos com rigor e interpretá-los com inequívoca honestidade. Antes de serem divulgados, os factos devem ser comprovados, ouvidas as partes com interesses atendíveis, em cada caso. Os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes que tenham interesses atendíveis em cada caso.

Para um jornalista, cumprir a sua responsabilidade social, significa reportar com equilíbrio as questões sociais e políticas relevantes, incluindo ouvir e dar espaço às vozes críticas e oportunidade de expressão aos segmentos marginalizados da sociedade, expondo as desigualdades e as injustiças, sempre que elas se manifestarem. Ao fazê-lo, o jornalismo pode ajudar a sensibilizar a população para questões importantes e inspirar a sociedade para mudanças positivas.

Com o advento das novas possibilidades tecnologias proporcionadas pela efervescência da era digital. O uso da inteligência artificial na mídia leva o jornalismo a mudanças significativas, ainda difíceis de prever. Está aberta uma discussão mundial sobre os seus benefícios enquanto ferramenta de trabalho, mas também as possíveis consequências do seu uso desenfreado constituir uma séria ameaça para a sustentabilidade do jornalismo. Neste capítulo, acreditamos que o uso da IA no jornalismo deve ser transparente e ético e esteja devidamente alinhado com os princípios do jornalismo.

Agora vivemos num mundo volátil e de inesperadas transformações, o que provoca um sentimento de insegurança e de temor em muitas nações. Alguns grupos extremistas outrora confinados numa semi-clandestinidade ganharam força e voltaram a disputar eleições, individualmente ou em coligações para a conquista do poder político em muitos países. A popularidade da mídia social e a profusão descontrolada de todo o tipo de informações na internet, estão a transformar a maneira como as notícias são produzidas, difundidas e consumidas pelas pessoas em todo o mundo.

No entanto, apesar dessas contínuas mudanças, algumas das quais são alarmantes e assustadoramente perversas, continuamos a acreditar na vital importância do jornalismo como uma força vocacionada para o bem e um indispensável defensor dos valores da democracia.

O jornalismo necessita resgatar o seu carácter de nobreza, como uma profissão vital para a pleno desenvolvimento da sociedade. Os próprios jornalistas devem lutar para recuperar o papel fundamental que o seu trabalho deve desempenhar na manutenção da democracia e na promoção da justiça social. Embora esteja a sofrer mudanças significativas, a importância do jornalismo na sociedade continua a ser inegável e primordial.

É necessário apoiar e valorizar o papel da comunicação social e garantir que os jornalistas estejam munidos dos recursos e da plena liberdade para realizarem cabalmente o seu trabalho.

Desta humilde tribuna, incentivamos os jornalistas angolanos a uma reflexão profunda sobre a necessidade de apresentarmos Novas ideias sobre a relevância do resgate da credibilidade e da dignidade do jornalismo na nossa sociedade.

*Advogado e jornalista

