Transcorridos somente quatro anos após a gloriosa conquista da independência nacional e com a prematura e inesperada passagem para a outra dimensão da vida do Presidente Agostinho Neto, eis que ao longo de 38 anos, mais precisamente entre os anos de 1979 e 2017, o nosso País esteve sob a liderança de José Eduardo dos Santos, o homem que se auto retratou como sendo um desportista emprestado à política. Neste percurso temporal marcado largamente por um contexto geopolítico mundial tenebroso e instável, com a famigerada guerra fria no seu auge, Angola, um País que nos primeiros anos da sua independência encostou-se, ideologicamente, ao bloco dos países integrantes do pacto de Varsóvia e estando a braços com uma invasão das tropas regulares do regime do apartheid da África do Sul, utilizou habilmente o desporto como uma arma de afirmação política, quer em África, quer no mundo.

Foi nestas circunstâncias que, por exemplo, participamos às pressas, mas era absolutamente imperioso, dos jogos olímpicos de Moscovo, em 1980, em solidariedade ao aliado político na altura, a antiga União Soviética, alvo de um bloqueio naquele evento por parte dos países ocidentais e seus aliados.

Neste mesmo ano de 1980, realizou-se, aqui, em Luanda, o campeonato africano de juniores de basquetebol que, diante de uma moldura humana nunca antes vista, a nossa equipa nacional acabou por ganhar o torneio, superando adversários de peso como a República Centro Africana de Anicet Lavodrama e Frederick Goporou e a Nigéria de Hakeem Olajuwon que viria, anos mais tardes, a tornar-se numa estrela cintilante da NBA.

Seguiu-se um outro evento desportivo de grande dimensão em 1981. Tratou-se dos II jogos da África Central organizados de forma tão bem-sucedida, não obstante partes significativas do território nacional estarem sob ocupação do exército sul-africano, que se tornaram, durante anos, num ponto de referência para os eventos organizados sob a égide do conselho superior dos desportos da Organização da Unidade Africana.

E assim foi durante largos anos, com o desporto a ocupar um lugar especialmente relevante na vida social e política da jovem nação que emergia e se debatia com inúmeros desafios, próprios daquele contexto em que, inclusivamente, a própria existência soberana do País esteve seriamente posta em causa.

Não foi por obra de mero acaso, mas, sim, o resultado de trabalho árduo e estrategicamente visionário que no já longínquo ano de 1987, enquanto se travava no extremo Sudeste no nosso País a celebre batalha do Cuito Cuanavale e se decidia os destinos na Namíbia e da África do Sul, que na capital queniana, Nairóbi, a selecção nacional sénior masculina de basquetebol de Angola conquistou a sua primeira medalha da categoria, arrebatando o ouro nos panafricanos.

Ecoaram por África inteira os lindos acordes do Angola Avante e, ao mesmo tempo, a nossa bandeira, vermelha, preta e amarela era hasteada para o ponto mais alto do mastro.

O mesmo cenário de orgulho pátrio derivado de conquistas desportivas repetiu-se em diversas outras ocasiões como, por exemplo, o triunfo em diversos campeonatos africanos de basquetebol, de andebol feminino, das nossas primeiras qualificações ao CAN de futebol e tantos outros feitos marcantes.

Como disse, todas estas conquistas e feitos especialmente relevantes do nosso desporto derivaram, sem dúvidas, da implementação de uma estratégia e de uma visão de Estado que contou sempre com uma intervenção directa em muitas ocasiões e indirecta em tantas outras do Presidente José Eduardo dos Santos, a quem presto o mais do que merecido tributo, pois foi realmente um exímio desportista.

Outra nota que merece ser destacada nesta dimensão desportiva do nosso ex-Presidente é que vezes sem conta vimo-lo a praticar algumas modalidades como o futebol e o basquetebol, treinando a execução de uns cruzamentos na linha do fundo com o Zé Kalanga ou celebrando o seu 49.º aniversário na cidadela desportiva, jogando basquetebol com os atletas da selecção nacional.

Fica certamente muito mais por se dizer e revelar sobre esta particularidade da personalidade do Presidente José Eduardo dos Santos, enquanto homem do desporto, mas é uma tarefa que deve ser realmente executada pelos historiadores e estudiosos do nosso desporto para que feitos de tamanha nobreza e grandiosidade histórica não se percam nas masmorras do esquecimento.

Como desportista, cabe-me apenas dizer, nesta altura em que celebraria 82 anos de vida, se estivesse vivo: muito obrigado, Camarada Presidente.

*Jurista e Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga