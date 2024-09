Lubrificando egoisticamente

Em Angola, a terra do petróleo, ouro negro que ainda flui com alguma abundância, infelizmente, não brilha para todos. Enquanto a refinação interna tenta para abastecer o mercado interno e a importação de combustível suportada por um subsídio que asfixia a economia, um exército de contrabandistas trabalha incansavelmente para exportar o precioso líquido para os países vizinhos e zonas longínquas do interior de Angola. Há muito está instalado um negócio que lubrifica as economias vizinhas, cria os milionários de fronteira e lubrifica um conjunto de pessoas. De forma silenciosa Angola patrocina as nações vizinhas.