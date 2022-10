A derrota do MPLA em Luanda nas eleições de 24 de Agosto deste ano, onde o partido no poder conseguiu dois dos cinco deputados em disputa, vai dominar os debates na VIII Conferência Provincial extraordinária dos "camaradas" marcada para o próximo sábado, 08.

"Toda a documentação está preparada para que no sábado, 08 de Outubro, os membros do comité provincial de Luanda do MPLA elejam o seu primeiro secretário", disse aos jornalistas o secretário provincial, Bento Bento.

Na corrida à liderança partidária em Luanda estão Manuel Homem, nomeado governador provincial há menos de duas semanas e Bento Bento, o actual 1º secretário provincial do MPLA.

De acordo com fontes do Novo Jornal, a discussão em torno do que levou ao resultado eleitoral do MPLA em Luanda é inevitável, até porque é entendimento da direcção do partido que é preciso começar já a trabalhar para atacar as razões mais profundas do descontentamento popular que os números saídos das urnas demonstram existir.

As mesmas fontes apontam ainda para a urgência de focar as atenções do partido, e das políticas a definir no âmbito do governo provincial, na juventude e nas suas aspirações, que devem ser correspondidas na medida do possível.

As conferências provinciais extraordinárias nas provinciais de Luanda, Moxico, Bengo Malanje, Zaire, Cabinda, Lunda Norte e Kwanza Norte foram aprovadas numa reunião extraordinária do Bureau Político do MPLA, orientada pelo seu Presidente, João Lourenço.

Segundo apurou o Novo Jornal, na VIII conferência extraordinária de Luanda, a derrota do principal partido no poder na capital durante as eleições de 24 de Agosto deste ano será o tema principal deste encontro.

Nas províncias do Moxico, Bengo Malanje, Zaire, Cabinda, Lunda Norte e Kwanza Norte, segundo apurou o Novo Jornal, os actuas governadores nomeados recentemente pelo Presidente da República, serão eleitos como primeiros secretários.