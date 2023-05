Segundo o MPLA, os resultados destes conflitos enfraquecem as instituições, governos e Estados, empobrece as populações e causam mortes nos povos.

Este posicionamento foi manifestado numa declaração do Bureau Político do MPLA em alusão ao 25 de Maio, Dia de África, que hoje assinala o 60º aniversário da criação da então Organização da União Africana (OUA), em 1963.

O Bureau Político do MPLA apela a todo o povo angolano no sentido de assinalar a data com esperança renovada de que as acções executadas pelos governos e Estados tendem imprescindivelmente à concretização de África, berço da humanidade, como um continente mais unido, emancipado, resistente às manobras contrárias ao seu crescimento e livre desenvolvimento.

O partido defendeu o reforço do espírito de luta colectiva visando reafirmação do progresso do continente africano.

Segundo o MPLA, esta luta visa a materialização e usufruto das liberdades, em condições de igualdade no contexto mundial das nações.

Na declaração, o MPLA rende homenagem a todos quanto, em 1963, em Addis Abeba (Etiópia), fundaram a Organização de Unidade Africana (OUA), com o objectivo de defender a independência dos povos colonizados.

O MPLA aproveita o ensejo para reforçar, igualmente, a sua convicção de partido cujos desígnios alinham-se às lutas contra todas as novas formas de submissão de África e dos seus povos, visando perpetuar a ignóbil ideia de inexistência de competência local para a abordagem e resolução das grandes questões da actualidade, com maior incidência às directamente ligadas às questões de índole socioeconómicas e culturais.