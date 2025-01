O Governo está a preparar uma parceria público-privada para a construção da Auto-Estrada Leste/Oeste e vai celebrar um memorando de entendimento com a GAV, empresa de Eugénio Clemente, antigo director do Instituto de Fomento do Turismo (INFOTUR) para realizar o estudo de viabilidade e demais estudos e projectos para sustentar o lançamento do concurso público.

Esta intenção de construir uma autoestrada que ligue a província mais a leste, o Moxico, que faz fronteira com a Zâmbia, à província mais a Oeste, Luanda, junta-se à da da construção de uma que vai ligar a província do Zaire à região de Santa Clara, no Cunene, numa extensão de cerca de 1400 quilómetros, para a qual o Presidente da República autorizou a assinatura de um memorando com a empresa China Road and Bridge Corporation, em Agosto do ano passado, também para a elaboração dos estudos e projectos necessários para sustentar o lançamento do concurso público, na modalidade de parceria público-privada.

Este processo, tal como o do memorando com a empresa China Road and Bridge Corporation para a autoestrada norte-sul, será conduzido pelo ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, que o Chefe de Estado autoriza a celebrar o documento com a empresa GAV- Construções.