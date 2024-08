Estes 10 autocarros foram atribuídos à província do Bié no âmbito da estratégia do reforço e reordenamento do transporte urbano regular de passageiros.

No documento consultado pelo Novo Jornal, lê-se que existe a necessidade de garantir a afectação do transporte colectivo urbano de passageiros para a reestruturação do sistema de transportes das cidades a nível da província, visando a melhoria da prestação de serviços da rede de transporte urbano.

Lê-se igualmente que o programa de melhoria e aumento da oferta de serviços sociais básicos, na vertente da rede de transportes, é um dos instrumentos fundamentais à disposição da Administração Local do Estado para a resolução dos problemas da mobilidade das populações, através do reforço e reordenamento do transporte urbano regular de passageiros.

No documento é criada a comissão de avaliação do concurso limitado por convite, composta por Domingos Nilton César Capama, director do Gabinete Provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana; Francisco Jejé Nalúcia Machado, director do Gabinete Jurídico; Francisco Ilíth Calumba Camue, chefe de Departamento do Património, Logística da

Secretaria do Governo da Província, Selmo Calvino Cacungula, chefe do Departamento de Estudos e Estatística do GEPE; e Wilde António da Silva Barros, chefe do Departamento de Coordenação e Fiscalização para Área Social do Gabinete de Inspecção.

A esta comissão de avaliação compete prestar os esclarecimentos necessários à boa compreensão das peças do procedimento.

No documento é indicado como gestor do futuro projecto ou contrato o técnico superior Valdemar Chindumbo Malheiro Lunguera.