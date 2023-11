Huíla: Governo "larga" mais de 8 milhões USD para reabilitar Estádio Nacional da Tundavala, depois de "chumbo" da CAF

O Presidente da República autorizou um ajuste directo de mais de 8 milhões de dólares norte-americanos para a reabilitação do Estádio Nacional da Tundavala, no Lubango, província da Huíla. No Orçamento Geral do Estado em vigor, o Governo previa uma verba de 1,5 mil milhões de kwanzas, o que equivale a apenas 1,8 milhões de dólares, para reabilitação deste estádio. No OGE de 2024 está inscrita uma dotação, mas unicamente para a manutenção da infraestrutura (100 milhões kz).