Laurinda Cardoso, membro do BP do MPLA desde 2019, é a nova juíza presidente do Tribunal Constitucional

O Presidente da República nomeou hoje Laurinda Jacinto Prazeres Monteiro Cardoso para o cargo de juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional (TC). A nova presidente do TC faz parte do Bureau Político do MPLA desde Junho de 2019, altura em que foram eleitos novos membros, na I reunião ordinária do Comité Central alargado, no âmbito do VII congresso extraordinário do partido.