Memorial do Rei Mandume no Cunene em estado de degradação-líder juvenil do MPLA pede a inserção da obra no OGE para a sua reabilitação

O primeiro secretário nacional do braço juvenil do partido no poder (JMPLA), Crispiniano dos Santos, manifestou a sua inquietação com a degradação acentuada do Memorial do Rei Mandume, na vila de Oihole, no município de Namacunde, província do Cunene. O também deputado à Assembleia Nacional solicitou a inclusão da obra no Orçamento Geral do Estado (OGE) para que o memorial seja reabilitado, dada a sua importância no País.