As Forças Armadas Angolanas (FAA) emitiram um comunicado onde esclarecem que as polémicas movimentações de tropa e equipamento, como peças de artilharia pesada, resultam da preparação do desfile militar para a cerimónia da tomada de posse do Presidente da República da próxima quinta-feira, 15. Estão previstas restrições em diversas artérias da capital já a partir das 00:00 de amanhã, 14.

Este esclarecimento surge depois de as redes sociais e os media tradicionais terem destacado a polémica presença de equipamento militar próprio do campo de batalha nas ruas de Luanda, sem que essa circulação tenha sido antecipada de uma explicação oficial e depois de, dias antes, a 05 de Setembro, ter sido divulgado uma nota do Estado-Maior General das FAA ordenando a sua "prontidão combativa elevada" até 20 de Setembro sob a justificação do potencial de perturbação social pós-eleitoral.

Nesta nota divulgada através dos órgãos de comunicação social do Estado, o EMGFAA, sem fazer referência ao estado de "prontidão combativa elevada", informa apenas, sem delongas, que se trata de movimentações militares para a preparação do desfile militar da próxima quinta-feira.

No entanto, esta é a primeira vez em muitos anos que o desfile militar na cerimónia de empossamento do Chefe de Estado tem a presença de veículos pesados e sistemas de artilharia pesada, sejam peças de artilharia atrelada aos camiões Kamaz, sejam os famosos "Katyusha", versão moderna do lançador múltiplo de foguetes soviético, que ficou conhecido no conflito militar angolano como "monacaxito".

Como o Novo Jornal noticiou aqui, face à presença massiva deste equipamento militar pesado nas artérias de Luanda, muitas pessoas ficaram com receio de que estivesse em preparação algum tipo de conflito, visto a desproporção de meios face a nunca confirmadas até agora convocações de manifestações por parte da oposição descontente com os resultados oficiais das eleições de 24 de Agosto.

Mas é verdade que os partidos da oposição, como o Novo Jornal noticiou também aqui, estiveram reunidos após a divulgação do acórdão do Tribunal Constitucional, ao recusar provimento ao recurso da UNITA onde este partido exigia uma recontagem dos votos a partir da comparação das actas síntese, onde um dos pontos em discussão era a convocação de manifestações, embora sublinhando que estas devem ter naturezas pacífica e ordeira e de acordo com a lei.

Nas eleições de 24 de Agosto, o MPLA obteve 51,17 por cento e 124 deputados e a UNITA 43,96 por cento e 90 deputados.

Entre os partidos mais pequenos, foi o PRS quem chegou mais longe, ficando em 3º lugar, com 1,14%, seguindo-se a FNLA, com 1,06%, e o PHA, com 1,02%. Todos eles com dois deputados eleitos garantidos.

A CASA-CE, com 0,76%, a APN, com 0,48%, e o PJANGO, com 0,42% dos votos, não conseguiram qualquer assento parlamentar.

Dos mais de 14 milhões de eleitores inscritos, votaram 6.454.109, o que corresponde a 44,82%. Não votaram mais de sete milhões, correspondendo a 55,18% de abstenção.

Restrições à circulação

Ainda no contexto da preparação da cerimónia da tomada de posse de João Lourenço, o Governo Provincial de Luanda fez saber que vai haver restrições à circulação em algumas artérias da capital, sendo que essas restrições começam a sentir-se já a partir de hoje, para ensaios, na Av. António Agostinho Neto, junto à Praça da República.

Mas, o corte total terá lugar a partir das 00:00 do dia 14, nas seguintes vias: Rua Cdte Arguelles (Rotunda da Kinanga); Avenida Dr. António Agostinho Neto (Retorno do BFA, Quinanga); Avenida Dr. António Agostinho Neto (Bombas de Combustível, Chicala 2); Rua da Assembleia Nacional (Igreja das Carmelitas); Rua da Assembleia Nacional (Rotunda da UPD); Avenida 4 de Fevereiro (Viaduto da Marginal).