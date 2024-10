O Presidente da República deu autorização a um procedimento de contratação emergencial no total de 76,1 milhões de euros para a concepção e construção dos sistemas de abastecimento de água da sede municipal do Soyo e da comuna da Musserra, no Nzeto, província do Zaire. O valor já inclui a fiscalização das obras para evitar "expansão de doenças contagiosas, como a cólera".

No despacho presidencial consultado pelo Novo Jornal lê-se que "as populações da sede do município do Soyo e da comuna da Musserra, no Nzeto, necessitam urgentemente de ter os seus sistemas de abastecimento de água melhorados, por se encontrarem obsoletos.

A decisão tem em conta os efeitos provocados pela falta de água constante, que afecta não só o abastecimento público de água às populações, como também é susceptível de promover a expansão de doenças contagiosas, entre elas, a cólera.

O Chefe de Estado delega competência no governador Provincial do Zaire para a aprovação das peças do procedimento, a verificação da validade e legalidade de todos os actos decisórios e de aprovação tutelar, incluindo a adjudicação, celebração e assinatura dos respectivos contratos.

No despacho é igualmente autorizada a inscrição dos projectos no Programa de Investimentos Públicos (PIP/OGE 2024), devendo o Ministério das Finanças assegurar os recursos financeiros necessários.