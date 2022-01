João Lourenço anunciou hoje que o seu Executivo vai aprovar o aumento do salário mínimo nacional e um ajuste nos vencimentos da função pública. O anuncio de JLo foi feito em Menongue, enquanto presidente do MPLA, no lançamento da agenda política do seu partido, num acto público realizado na província do Kuando Kubango.

O presidente do MPLA sublinhou que a medida visa aumentar os rendimentos dos trabalhadores e respectivas famílias.

"No cumprimento das políticas defendidas pelo MPLA, o Executivo aprovará nos próximos dias o aumento do salário mínimo nacional e o ajustamento dos salários da função pública, aumentando desta forma os rendimentos mensais dos trabalhadores e das famílias", afirmou João Lourenço, declarando que o seu partido tem "plena noção que o poder de compra dos trabalhadores e dos cidadãos no geral não é grande" por razões conjunturais.

"Por esta razão, o Executivo vem fomentando o empreendedorismo, o auto-emprego, as micro e pequenas empresas, dando formação e ferramentas de trabalho, sobretudo aos jovens, no âmbito do Programa de Apoio e Promoção do Empreendedorismo PAPE, do Programa de Reconversão da Economia Informal PREI e de outros que concorrem para o mesmo objectivo", declarou.

"O programa Kwenda, de transferências monetárias a favor das populações mais pobres e desfavorecidas, sobretudo do meio rural, tem sido um sucesso pelo facto de aliviar o sofrimento de milhares de famílias pobres", acrescentou, afirmando igualmente que "a injecção no mercado de grandes quantidades de produtos da cesta básica, feita pela Reserva Estratégica Alimentar REA, fará necessariamente baixar, nos próximos meses, os preços dos produtos alimentares de maior consumo, aumentando o poder de compra dos cidadãos".

Apesar da conjuntura desfavorável, lembrou, João Lourenço, o País vai realizar as eleições gerais em Agosto, e o MPLA, segundo o seu presidente, "vai para estas eleições com o sentimento de ter sabido superar as adversidades".

"O Executivo tem investido os recursos necessários e sabido gerir bem a luta contra o vírus SARS-COV-2, tendo conseguido que, em dois anos de pandemia, o País tenha um número de casos positivos inferior a cem mil e um total de vítimas mortais inferior a dois mil".

"Fruto das corajosas e profundas reformas levadas a cabo ao longo de quatro anos, a economia angolana começa a crescer este ano e de forma diversificada, como é nosso desejo", salientou.

"Para além dos incentivos e apoios ao sector empresarial privado que tem respondido positivamente, e cujos resultados começam a ser sentidos com o aumento da produção agrícola, pesqueira e industrial, o Executivo não descurou o social, tendo aumentado a oferta de energia eléctrica e de água potável, a oferta de habitação, de infra-estruturas escolares e hospitalares, assim como o aumento de postos de trabalho na área social, ao realizar anualmente concursos públicos de admissão de milhares de quadros e profissionais da saúde e da educação", declarou o líder do partido que governa Angola.

"O Executivo continuará a investir em importantes obras públicas como hospitais, estabelecimentos de ensino, produção, transportação e distribuição de energia eléctrica, produção, adução e distribuição de água potável, estradas e pontes. As grandes obras públicas de infra-estruturas portuárias e aeroportuárias em execução conhecerão este ano um grande dinamismo, na perspectiva da conclusão de algumas delas", prometeu.