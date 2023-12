O líder do MPLA, João Lourenço, elogiou, esta segunda-feira, 18, a atitude do Grupo Parlamentar (GP) do seu partido, que "derrotou" o processo de iniciativa de acusação da sua destituição enquanto Presidente da República formalizado pelo GP da UNITA.

"O MPLA é um partido maduro e sólido, que se apoia no povo que jurou defender. Por isso é que sempre que surgem tais tentativas por parte de quem sempre fez leituras erradas ao longo da história, temos sabido superar e sair cada vez mais fortalecidos", disse o líder do MPLA, no discurso de abertura da 5.ª Reunião do Comité Central do MPLA.

Referiu que desde a fundação do MPLA os seus adversários "apostaram fortemente" na destruição do MPLA, estimulando a divisão interna, "através da criação de facções reais ou virtuais".

De acordo com João Lourenço, as actividades do partido não podem reduzir-se aos comícios, que entende serem necessários e importantes, mas sim a de levar os amigos e simpatizantes a trabalhar todos os dias no bairro, na comunidade, "ali onde estiverem, na mobilização para a causa daqueles angolanos que não são militantes do MPLA".

O líder do MPLA criticou "algumas pessoas que saquearam o erário público e que fizeram aliança com algumas forças políticas para derrubar o MPLA".

João Lourenço lamentou os que criticam o programa de combate à corrupção e à impunidade, "uma ameaça considerada anos atrás como maior desafio do País, depois da guerra e que muitos alegam que não estar a ser bem feito".

Referiu que o País está empenhado em construir uma verdadeira economia de mercado, que dá primazia ao sector privado na produção de bens e serviços, criando, ao mesmo tempo, maior oferta de empregos para os cidadãos.

Informou que estão em curso reformas políticas económicas e, ao mesmo tempo, medidas que têm como objectivo a criação de um bom ambiente de negócios.

João Lourenço explicou aos membros do Comité Central do MPLA sobre a visita que efectuou aos Estados Unidos da América.

De acordo com a agenda de trabalho, após o encontro seguir-se-á a realização da 5.ª Reunião Ordinária do Comité Central, a ter lugar no Centro de Conferências de Belas (CCB).

Constituído por 101 membros, o Bureau Político delibera no intervalo das reuniões do Comité Central e ocupa-se dos ajustamentos pontuais das estratégias do partido.

Compete ainda ao Bureau Político, entre outras tarefas, organizar a vida interna do partido, pronunciar-se sobre as composições do Governo e a designação de militantes para o exercício de cargos ou funções de responsabilidade política a nível nacional.