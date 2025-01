A partir do dia 15 de Janeiro, o pagamento do bilhete a bordo dos autocarros, em dinheiro, será gradualmente retirado, começando pelas rotas Avenida Deolinda Rodrigues (Km 30 - 1º de Maio), Avenida Fidel de Castro (início Via Expressa- Vila de Cacuaco) e Estrada de Cacuaco (Vila de Cacuaco- São Paulo e Vila de Cacuaco - Baleizão), segundo a Empresa Nacional de Bilhética Integrada (ENBI).

Na província de Benguela os autocarros que fazem a rota Baía Farta-Benguela-Catumbela-Lobito também vão deixar de aceitar pagamentos em dinheiro. O mesmo vai acontecer na Huíla, na rota Estátua da Liberdade- Centralidade da Quilengues e Eiwa-Mercado do Mutundo; no Huambo, na rota Huambo-Caála 1, em Malanje, nas rotas Mercado da Catepa- Mercado da Chauande e Mercado da Catepa- Mercado de Cangandala; e em Cabinda, nas rotas: Chilongo- Pioneiro Zeca e Chilongo - Subantando.

Em comunicado, a ENBI informa os utentes portadores do passe giramais para fazerem o carregamento dos respectivos passes junto dos postos de atendimento fixos e móveis, devendo para o efeito contactar os agentes Giramais, devidamente identificados com credenciais e coletes nas cores vermelha ou laranja, marcados com o logotipo da Empresa Nacional de Bilhética Integrada na parte frontal e no verso, com as designações "Agente Vendedor ou Agente de cadastro". Em alternativa, poderão ainda usar os canais digitais disponíveis, nomeadamente, o Unitel Mobile Money.

O valor mínimo, diário, de carregamento passar a ser de 600 kwanzas em vez dos anteriores 1500.

Para mais informações, a ENBI disponibiliza o contacto do centro de atendimento ao cliente, com número 923 19 00 20.

A Empresa Nacional de Bilhética Integrada (ENBI) é uma empresa de domínio público tutelada pelo Ministério dos Transportes e Logística, com a missão de conduzir o processo de modernização e digitalização do sistema de transporte público colectivo urbano de passageiros, através da implementação e gestão do Sistema Nacional de Bilhética Integrada (SNBI), actualmente presente nas províncias de Luanda, Huíla, Benguela, Huambo, Malanje e Cabinda, bem como, da emissão e gestão dos títulos de transporte públicos intermodais (autocarros, comboios e barcos) integrados no SNBI.