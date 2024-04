Semanário Novo Jornal

Benguela: Suspensas obras a cargo da Vamed, empresa campeã dos ajustes directos e sub-contratações na Saúde

Depois do desagrado manifestado pelo PR, suspensão das empreitadas confiadas a esta construtora europeia era, segundo fontes do NJ, o mínimo que se pedia a uma ministra fragilizada. Decisão coincide com polémica em torno do monopólio nas hemodiálises, outro assunto que deixa Lutucuta em maus-lençóis.