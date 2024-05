Ex-Finibanco, actual Acess Bank, já possui processo de fusão com o Chartered Bank Angola, tendo submetido à Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC) para a avaliação da legalidade da concentração de empresas, cumprindo com o requisito exigido pela Lei da Concorrência sobre notificação prévia. Neste ano, ARC já sancionou uma instituição por violação desta obrigatoriedade.

A Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC) tem em análise o processo de fusão entre Acesss Bank (ex-Finibanco) e o Standard Chartered Bank Angola, informou ao Novo Jornal o chefe do Departamento de Controlo de Concentrações da instituição, Inocêncio Muachingue.

A comunicação da fusão entre as duas instituições bancárias, de acordo com a nota publicada no Jornal de Angola pela ARC, foi submetida a uma apreciação desse órgão regulador no dia 3 de Abril, ficando registada com o processo n.º 04/ARC/2024.

Assim, a primeira fase do processo foi cumprida, obedecendo à exigência plasmada no n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 5/18, de 10 de Maio, Lei da Concorrência.

