Milhões do BM para reforço da capacidade: Njila exclui administrações municipais sem prestação de contas

Instituição de Bretton Woods volta a abrir os cordões à bolsa, agora com USD 250 milhões para proporcionar ferramentas que permitam atender as comunidades de forma satisfatória. São 5 anos de trabalho com foco no poder local, segundo as metas das autoridades, confrontadas com observações críticas de segmentos que têm na memória um passado nada agradável nesse domínio.