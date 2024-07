Uma jovem de nacionalidade sul-africana foi detida no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro com mais de dez quilogramas de cocaína, escondidos numa mala de viagem.

A jovem, de 26 anos, foi apanhada quando tentava embarcar para a República de Moçambique, com a mercadoria proveniente do Brasil.

A mulher, que tinha apanhado o vôo no Brasil, estava em trânsito para Moçambique.

Esta cidadã será apresentada esta segunda-feira, na sede do Serviço de Investigação Criminal, em Cacuaco.

São várias as histórias de tráfico de droga entre o Brasil e Angola. Há menos de um mês, a polícia brasileira deteve duas mulheres, de 45 e 25 anos, quando tentavam viajar para Luanda com 18,5 kgs de cocaína nas bagagens a partir do Aeroporto Internacional do Recife.