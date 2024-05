Entre as cinco escolas degradadas, a n.º 1203 foi demolida em 2013 para dar lugar a uma nova estrutura, enquanto a 1121, do Posto-15, encerrada devido ao risco de desabamento do Lote-1 do Prenda. Governador disse que Luanda precisa de 1200 escolas até 2027. Ministério da Educação (MED) garante que algumas serão reabilitadas este ano.

Um total de 125 salas de aula, em Luanda, foi desactivado há mais de um ano, deixando de fora, no presente ano lectivo, pelo menos 12 mil alunos. Trata-se das escolas Njinga Mbande, com 42 salas, Ngola Mbande (32), Ngola Nzinga (14), Escola n.º 1203 (13), n.º 1128 do Catambor (6) e a 1121 do Posto-15 (18). Todas foram forçadas a encerrar e a transferir os alunos para outros estabelecimentos de ensino, devido ao mau estado em que se encontravam.

Em média, cada sala de aulas destas escolas albergava 45 alunos do ensino primário e primeiro ciclo do ensino secundário nos três turnos: manhã, tarde e noite.

Dentre os motivos que concorreram para o encerramento, destaca-se o avançado estado de degradação das infra-estruturas. Por exemplo, a Escola Njinga Mbande, localizada no bairro Maculusso, distrito urbano da Ingombota, fechou as portas no ano lectivo 2022/2023, face ao desabamento do tecto do segundo andar, fissuras nas paredes, deslocamento dos pilares, bem como degradação do sistema eléctrico e de drenagem.

