Cabeleireira apanhada pelo SIC, no aeroporto de Luanda, com 1 kg de cocaína na... peruca

Uma mulher de 41 anos, angolana, cabeleireira de profissão, foi apanhada com perto de 1 kg de cocaína escondida na peruca, no aeroporto de Luanda, proveniente do Brasil, informou hoje o Serviço de Investigação Criminal (SIC).