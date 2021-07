Centenas de famílias estão em casebres de chapas, desde 2016, no Calumbo, depois de terem sido retiradas do Zango 2 pela Administração de Viana, por alegadamente terem estado numa zona que era reserva do Estado. Visados criticam o «silêncio» das autoridades quanto à promessa de moradias condignas e contam que vivem em condições deploráveis num bairro cercado de lixo, onde reina pobreza, doenças, fome e prostituição. Administração Municipal prometeu, em Janeiro, resolver «o mais rápido possível o problema».

Lixo e abundante cheiro nauseabundo dão as boas-vindas a quem visita o bairro Cassaca 2. Os casebres com chapas (maioritariamente de cor vermelha) já corroídas pelo tempo e as escassas tampas de antenas parabólicas brancas chamam a atenção aos mais atentos que circulam pela estrada que liga o Zango ao Calumbo.

O bairro está localizado entre capins e embondeiros, junto ao Centro de Quarentena. O grande amontoado de lixo e a falta de condições sanitárias transformaram a zona em quase uma lixeira a céu aberto, onde os moradores usam o local para se livrar de quase tudo: latas, restos de comida e até fezes de pessoas (por falta de latrinas) e de animais.

Aqui, convivem em condições precárias mais de 450 famílias - provenientes do Zango 3 - que aguardam para a Administração Municipal de Viana cumprir com a promessa de realojamento em casas com melhores condições. Os casebres e as tendas foram erguidos pelos próprios moradores após serem "abandonados" no meio do mato.

O drama destas famílias começou em 2016, quando foram surpreendidas por máquinas e um grande aparato militar que "atropelou" e destruiu tudo quanto havia pela frente: casas, cabanas e plantações.

Madalena da Silva é uma das lesadas que há cerca de seis anos viram tudo quanto tinham ser esmagado pelo tractor e hoje clama por "socorro". A viúva, de 47 anos, é mãe de sete filhos, dois deles falecidos no bairro, devido às condições precárias em que viviam.

