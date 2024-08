Caso Laurindo Viera: Tribunal quer ouvir agentes do SIC que capturaram os arguidos - Acusados dizem que não mataram o professor e que assumiram a culpa após "tortura" do SIC

A sessão de julgamento do conhecido "caso Laurindo Vieira" prosseguiu esta segunda-feira, 12, no Tribunal de Comarca de Belas, com o interrogatório aos arguidos, que negam ser os autores da morte do professor, na via pública, em Janeiro deste ano, na zona do Patriota, no município do Talatona, em Luanda, e que apenas assumiram a culpa sob forte coação e ameaças de morte por parte dos efectivos do Serviço de investigação Criminal (SIC). O tribunal quer agora ouvir os efectivos do SIC que estiveram na captura e detenção dos acusados, apurou o Novo Jornal.