Cansados de gritar ao vento por socorro, com o avançar dos problemas causados pela vala aberta na rua, a 7ª Avenida do Cazenga, em Luanda, os moradores alertaram o Novo Jornal para a possibilidade de ali estar a acontecer um grave surto de cólera. Autoridades dizem estar a avaliar a situação.

A população foi alertada para a situação com o fluxo anormal de crianças com diarreia e vómitos intensos no Hospital Municipal do Cazenga.

Fontes do Hospital Municipal do Cazenga confidenciaram que aquela unidade sanitária tem, nos últimos dias, registado a entrada de um número anormalmente elevado de crianças com sintomas de cólera, provenientes da área da 7.ª Avenida.

As autoridades sanitária do Cazenga, continuam em silêncio face às denúncias dos moradores.

A administração municipal diz que retomará em breve o arranque da requalificação da 7.ª Avenida, cujas obras foram interrompidas há mais de um ano.

Os moradores dizem que agora a grande preocupação são as doenças diarreicas que têm levado muitas crianças ao hospital devido ao agravamento do saneamento básico.

Ao Novo Jornal os moradores disseram que desde que começou a chover com mais frequência, nos últimos dias, o bairro regista um aumento dos problemas, até porque o lixo não para de se acumular na vala que continua cheia de água e a transbordar para as casas e quintais da zona.

"As crianças estão a ficar com diarreia e vómito a toda hora. Desde que começou a chover a doença aqui é só está", explicou ao Novo Jornal uma moradora.

Mauro Mendes, outro morador, disse que a situação é preocupante porque todas as crianças do quintal (comum), onde vive, contraíram diarreia e estão com fortes vómitos, ao mesmo tempo.

Na rua dos "Abuzante", uma das ruas próximo à vala da 7.ª Avenida, os moradores dizem estar com os mesmos problemas, diarreias e vómitos, especialmente entre os mais novos.

"As crianças convivem todos os dias com as águas sujas da vala. Infelizmente até para irem à escola são obrigados a passare pela vala imunda que alguém abriu e não quer fechar", disse um dos moradores bastante enfurecido, mas que preferiu não ser identificado.

No Cazenga, prosseguiu, existem duas instituições do Estado que podem eliminar está situação precária e desumana que somos obrigados a viver. Uma é a Elisal e a outra são os bombeiros. Então, porque que o lixo e as águas verdes ainda estão aqui? Questiona-se o morador.

Entretanto, o Novo Jornal procurou junto do Hospital municipal do Cazenga obter informação a respeito das suspeitas dos moradores, sobre o possível surto de cólera, mas alguns responsáveis em serviço, por medo de represália, negaram a prestar informações.

Porém, dois médicos disseram sob anonimato que naquela unidade sanitária estão crianças com sintomas de cólera provenientes da área da 7.ª Avenida.

"A doença é visível. Não somos nós que devemos dizer que se trata de um surto de cólera ou não! Mas caso seja, os motivos são conhecidos", disseram os médicos.

O Novo Jornal contactou a administração municipal do Cazenga para os devidos esclarecimentos, mas uma fonte desta instituição assegurou que a situação está a ser tratada com preocupação pelos órgãos de competentes, para se aferir a veracidade dos factos.

Quanto ao arranque da obra de requalificação da 7.ª Avenida, a fonte da administração municipal do Cazenga garantiu que esta para breve.