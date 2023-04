Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) contrariam autoridades sanitárias que alegam aumento de casos positivos de Covid-19 para actualização das medidas. Novo decreto determina apresentação de teste negativo ou vacinação para entrada e saída do País. Especialista em Saúde Pública considera que as novas regras "não fazem sentido" e Associação Internacional de Transporte Aéreo (AITA) mostra-se preocupada e pede revisão das normas.

Ao contrário dos argumentos das autoridades angolanas, que anunciaram, na semana passada, regras um pouco mais apertadas sobre a Covid-19, alegando "relativo aumento" de casos positivos, os números da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a pandemia no País mostram uma tendência de descida, seja em relação à infecção como a mortes, apurou o Novo Jornal.

Os dados da OMS, que são curiosamente a compilação dos registos cedidos pelas próprias autoridades sanitárias do País, indicam, por exemplo, que, no primeiro trimestre deste ano - Janeiro a Março -, Angola notificou um total de 213 novas infecções, o que resulta numa média diária de dois casos. Estes números são bastante inferiores, por exemplo, aos registos de Outubro de 2022, quando o Presidente da República decretou não apenas a extinção da Comissão Multissectorial de Combate à Covid-19 como também pôs fim ao uso obrigatório de máscaras na via pública. Naquela altura, em Outubro do ano passado, o País tinha uma média diária de infecção de mais de 20 casos, em face dos mais de 700 casos então registados. Aliás, nos primeiros 17 dias do presente mês de Abril, a média diária de infecção é de um caso. Por isso, médicos como Jeremias Agostinho, conhecido especialista em Saúde Pública, não vêm razões para as novas medidas de combate à pandemia, tendo em conta que o País tem alegadamente a situação "controlada".

"É um contra-senso. Os números de casos não estão a aumentar, não só em Angola como no mundo", reforça o médico.

Aliás, sendo uma pessoa normalmente bem informada sobre as questões ligadas à pandemia, Jeremias Agostinho sabe que, embora Angola esteja a regressar a normas mais rígidas, muitos países estão a fazer o inverso, como Portugal, onde as autoridades decretaram, esta semana, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em lares e unidades de saúde.

