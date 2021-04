O Serviço de Investigação Criminal (SIC) Luanda deteve cinco homens suspeitos de homicídio qualificado concorrido com roubo de viatura, por actos praticados no bairro Vila Flor, município de Viana, em Luanda, em que foi vítima Bernardo Muginga, de 56 anos, coronel das Forças Armadas Angolana (FAA) no dia 01 deste mês, anunciou esta sexta-feira o porta-voz do SIC-geral Manuel Halaiwa. Dois dos detidos são militares.

A investigação foi iniciada depois de ter sido encontrado o corpo do director da Educação Patriótica da Força Aérea Nacional (FAN), assassinado a tiro por dois assaltantes no interior de um quintal com vedação de blocos, acção praticada pelos cinco elementos, já detidos, munidos de uma arma de fogo do tipo AKM-47 de cano cerrado, quando a vítima se encontrava no local, trajado com uniforme militar, em companhia de uma cidadã identificada como sendo Maria Luís Lelo, de 22 anos, que alegou ser namorada do oficial e, na data dos factos, revelou em depoimento que foram até ao local da tragédia para namorar.

O Novo Jornal apurou ainda que os cinco elementos, todos em prisão preventiva, medida de coação decretada pelo magistrado do Ministério Público (PM) junto do SIC-Viana, respondem pelo processo-crime nº 13239/2021-VN.

Já os dois militares envolvidos neste crime vão depois ser transferidos para a Polícia Judiciária Militar (PJM), com propósito de responderem pelo crime junto do Tribunal Militar.

De acordo com o superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, os detidos, após assassinarem o coronel da Força Aérea, venderam a sua viatura a um cidadão de nacionalidade chinesa, radicado em Angola.

"Eles (os suspeitos) comercializam a viatura a um cidadão chinês, denominado Zang Zhong", disse, salientando que a reconstituição do crime acompanhou cuidadosamente o percurso seguido pelos marginais desde a acção criminal até à sua detenção nos municípios de Belas e Viana.

"A acção do SIC-Luanda contou com a participação de uma testemunha ocular do crime que se revestiu de capital importância para o retoque detalhado de algumas acções induzidas pelos malfeitores", descreveu.

Manuel Halaiwa fez saber ainda que a diligência executada pela investigação do SIC-Luanda envolveu dois departamentos, nomeadamente "o gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral e o departamento de operações do SIC-Luanda e um contingente de 24 operacionais".

Os detidos, com idades entre os 22 e os 31 anos, foram esta sexta-feira encaminhados para a comarca de Viana, onde vão aguardar o julgamento preventivamente.