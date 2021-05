A SIC informa que os indivíduos, conhecidos por Wander, solteiro, técnico de informática, enteado de Kamukotele Anderson, residente na Centralidade do Kilamba, e Ludy, solteiro, desocupado, residente no Bairro Prenda, assumiram a autoria do homicídio de três membros da mesma família: Kamukotele Anderson, economista, de 51 anos, o filho Anderson Júnior, de 14 anos, e o sobrinho, Delvany Manuel, de 9 anos, que residiam no Condomínio Vereda das Flores, e foram encontrados mortos com sinais de violência no interior de um jeep no parque de estacionamento na Centralidade do Kilamba.

A polícia informa que no momento da detenção foi apreendido um telemóvel, que pertencia a Anderson Kamukotele, e que se encontrava na posse de um dos homicidas confessos. O SIC informa ainda que o móbil do crime foi a tentativa de roubo, "por via do cartão multicaixa, do montante de cerca de 500 mil dólares norte-americanos que supostamente o ora malogrado Kamukotele detinha na sua conta bancária, resultantes de uma indeminização por parte da Empresa Petrolífera BP, após rescisão amigável do vínculo laboral"

Da perícia de necropsia médico-legal efectuada aos três cadáveres foram confirmados "sinais característicos de asfixia mecânica e lesões internas na cabeça dos cidadãos Kamukotele e do menor Delvany, provocados por objecto contundente", refere ainda o Serviço de Investigação Criminal, que acrescenta que os cidadãos agora detidos serão presentes ao Ministério Público para responsabilização criminal enquanto decorrem outras diligências.