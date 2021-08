O antigo campeão provincial de Luanda de motocross Zeferino Fernandes ("Zé Cazenga") há três anos que dedica parte do seu tempo a tapar buracos e a reparar pedonais em mau estado técnico com os seus meios e por conta própria.

A ex- referência de motocross é engenheiro de profissão, faz este trabalho sem qualquer apoio das administrações municipais e distritais da província de Luanda, e diz que não pensa em desistir de tais acções.

Em conversa com o Novo Jornal, "Zé Cazenga", filho do antigo soba municipal do Cazenga, Gaspar Fernandes, que faleceu em 2006 aos 79 anos, assegurou que as acções de voluntariado são feitas por amor ao próximo, qualidade que herdou do seu progenitor.

Aos 44 anos, Zeferino Fernandes pretende continuar a reabilitar as pedonais e as estradas esburacadas de Luanda, mas somente pode fazê-lo quando tiver recursos para o efeito.

A história do antigo campeão de motocross por sete vezes ficou conhecida nas redes sociais, em 2019, quando reparou a primeira pedonal de Viana, na zona da Bela vista, na estrada (catete) Deolinda Rodrigues.

A pedonal colocava em perigo os utentes que por lá passavam, por falta de degraus, uma situação que criava um clima de medo e insegurança nas pessoas.

"Zé Cazenga", também conhecido por "Zé Ponta", deixou de fazer motocross em 2017, e, ao notar a situação péssima da pedonal da Bela Vista, em 2019, onde milhares de cidadãos tropeçavam por falta de degraus, o ex-campeão do motocross decidiu repará-la.

Para tal, teve de juntar alguns amigos, que colocaram os degraus que faltavam. Também decidiu, semanas depois, tapar alguns buracos existentes em várias estradas da província de Luanda.

Ao passar pela zona do Talatona, embateu com o seu carro um buraco e viu que o mesmo aconteceu com outros veículos.

"Olhei para o buraco e disse para mim mesmo: Isto não pode continuar assim", explica.

Zeferino Fernandes não parou por aí, continuou a fazer acções solidárias um pouco por toda a Luanda, até que em Dezembro de 2019 as acções de voluntariado chamaram a atenção do vice-Presidente da República, Bornito de Sousa, que o chamou ao seu gabinete.

"O vice-Presidente da República disse-me apenas que o meu nome chegou ao Palácio Presidencial e que me chamou para me conhecer. Questionou-me por que razão nunca fui chamado pelas administrações ou pelo Governo Provincial de Luanda. Respondi não saber, visto que já tinha enviado várias cartas a pedir apoio e nunca fui recebido", esclareceu.

Recentemente, prossegue, escreveu à ex-governadora de Luanda, Joana Lina, a solicitar apoio, mas, "lamentavelmente a mesma não respondeu.

"Zé Cazenga" estudou engenharia e é proprietário de uma serralharia. Até agora reparou de forma voluntária 16 pedonais na província de Luanda.

O ex-campeão de motocross pretende, dentro de um mês, reparar por meios próprios a pedonal da entrada da Centralidade do Sequele, junto à Via Expressa, no município de

Cacuaco, danificada há um ano aquando da colisão de dois camiões, o que provocou grandes danos à estrutura que nunca foi reparada pela administração local e provincial, alegadamente por falta de verbas.

Muitos peões, como constatou o Novo Jornal, arriscam-se a passar por cima da pedonal por falta de alternativa, pondo em risco as suas próprias vidas. Os que preferem fazer a travessia na estrada, muitas vezes acabam por ser atropelados mortalmente.

"Essa pedonal está fora das bases de apoio, é necessário alugar uma grua para fazer os trabalhos porque há muitos atropelamentos", explicou.

Há dois anos que peço ajuda ao Estado e nunca a tive, diz o ex-campeão, que conta apenas com o suporte dos seus amigos para aquisição dos materiais.

"Tenho amigos que recolhem material ferroso e como sabem que faço essa actividade, há vezes que me dão alguns ferros para esse fim", contou.

Zeferino Fernandes, antigo campeão de motocrosse começou a brilhar nas motorizas aos 12 anos, no início da década de 90, quando circulava pela cidade de Luanda por cima de uma moto sem a roda frontal, o que o tornou muito conhecido e a granjear muitos fãs.

Aos 20 anos, "Zé Ponta" ou "Zé Cazenga" enveredou pelo motocross, principal campeonato de motorizadas em Angola, isso em 2000. Sete anos depois conquistou o seu primeiro título de campeão.

Zé Cazenga correu ao lado dos grandes pilotos de motocross, tais como Jorge Varela "Jorginho" (já falecido), Hélder Coelho "Vuti" e Narciso José, por quem tem uma profunda admiração.

Em 2010, Zeferino Fernandes conquistou o seu primeiro troféu internacional, quando arrebatou o grande "prémio internacional da Sonangol", em Luanda, derrotando pilotos de vários cantos do mundo.