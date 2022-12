Falsos funcionários da Caixa de Protecção Social estão a pedir dinheiro aos reformados do MININT para que sejam enquadrados na folha de pagamento de pensão

Os reformados do regime especial de carreira do Ministério do Interior (MININT) estão a ser confrontados com telefonemas de indivíduos não identificados, que se fazem passar por funcionários da Caixa de Protecção Social (CPS), solicitando dinheiro para fazerem o seu enquadramento na folha de pagamento de pensão.