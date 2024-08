Huíla: Casal encontra oito cadáveres de bebés no interior da sua obra

Um casal encontrou oito cadáveres de bebés no interior da sua obra, junto ao cemitério da Camumwila, no município do Lubango. As autoridades sanitárias na Huila presumem que estes corpos são de bebés que nasceram mortos numa das maternidades da localidade, mas as autoridades policiais garantem que já estão a investigar o caso.