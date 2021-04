Uma rede criminosa acusada de burla no valor de milhões de Kwanzas e de tráfico de ouro e mercúrio, foi está madrugada desmantelada numa investigação dos departamentos de Combate ao Narcotráfico e departamento de Identificação e Cadastro do Serviço de Investigação Criminal (SIC), anunciou esta quarta-feira ao Novo Jornal o porta-voz do SIC-Huíla, Sebastião Vika.

Os detidos foram mantidos em prisão preventiva, medida decretada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Huíla, após serem ouvidos ao início da tarde desta quarta-feira,28, em primeiro interrogatório judicial.

Esta rede criminosa está acusada da prática de crimes de tráfico de mercúrio, ouro e burla, com base nas províncias da Huíla e Cabinda mas comercializava estes minérios e executava as burlas em vários pontos do País e já estava na mira do SIC-Huíla há algum tempo.

Durante a detenção dos quatro "cabecilhas", segundo o porta-voz do SIC-Huíla, foram encontradas nas mãos de um dos detidos 78 gramas de ouro bruto.

"Os quatro homens detidos na madrugada desta quarta-feira no município do Quipungo, são considerados pela investigação do SIC como os cabecilhas deste grupo de malfeitores espalhados por quase todo o País", disse, salientando que os arguidos já estavam a ser procurados há bastante tempo pelo SIC-Huíla.

"Na acção, executada com o apoio dos departamentos de Combate ao Narcotráfico e o departamento de Identificação e Cadastro do SIC-Huíla, foram ainda apreendidos uma balança e diversos telemóveis", afirmou.

O responsável salientou que os arguidos vão aguardar o julgamento na cadeia da Huíla e garantiu que as investigações e diligências vão prosseguir no sentido de deter outros elementos envolvidos nesta associação criminosa.