INAAREES apresenta hoje resultados de avaliação feita em 49 instituições do ensino superior do País

O Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES) apresenta esta terça-feira, 13, em Luanda, os resultados do processo de avaliação externa e acreditação do ensino superior feita em 49 instituições de ensino, que envolveu 115 cursos de medicina e outras ciências da saúde ministradas no País.