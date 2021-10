Lunda Norte: Homem morto à paulada por um religioso que, ao encontrá-lo despido no interior de uma igreja, "pensou estar diante de um feiticeiro"

Um homem de 63 anos foi morto à paulada por um "religioso" que, ao encontrar a vítima despida no interior de uma igreja denominada Nova Apostólica, "pensou estar diante de um feiticeiro", lhe bateu com um pau até lhe tirar a vida. O crime aconteceu no bairro Bala-Bala, município do Cuango, província da Lunda Norte e é o terceiro no espaço de três meses naquela localidade.