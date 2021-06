"Se a definição de serviços de informação responsáveis é falar a verdade ao poder, então esses serviços terão de enfrentar, no futuro, os mesmos problemas com que os seus congéneres se depararam no passado. Walsingham, Richelieu, Washington, Stieber, Dzerzhinsky e Markus Wolf também tiveram de fazer frente a desafios semelhantes aos que os agentes dos serviços de informação hão-de encontrar amanhã: como recolher, analisar, interpretar e divulgar informações oportunas e precisas para que essas convençam os decisores políticos a fazerem o seu trabalho num mundo perigoso e em rápida mudança", é uma nota da autoria de John Hughes - Wilson no seu livro "A História da Espionagem e o Mundo dos Serviços Secretos e de Informação".