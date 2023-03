Uma mulher de 33 anos foi colhida na noite desta segunda-feira, 20, por um comboio do Caminho-de-Ferro de Luanda (CFL), quando perseguia um jovem assaltante que terá roubado o seu telemóvel nas imediações do "Grafanil Bar", município do Cazenga, em Luanda, soube o Novo Jornal no local.

Alula Adélia Mpata, casada, residente na zona da Fiaco, Bairro Tala-Hady, Cazenga, foi surpreendida por um marginal que lhe roubou o telemóvel das mãos e fugiu.

Testemunhas no local contaram ao Novo Jornal que é prática dos assaltantes roubarem as pessoas no momento em que o comboio circula naquele troço.

"Ela seguiu o moço que a assaltou. Foi persistente, a mulher! Mas o jovem foi tão rápido e atravessou a linha férrea com o comboio em circulação. Infelizmente, ela não se apercebeu da proximidade do comboio e foi colhida", contou uma das testemunhas.

O Novo Jornal apurou ainda no local que têm sido frequentes os assaltos no momento em que passa o comboio do Caminho-de-Ferro de Luanda.

Vendedores ambulantes disseram que, pelo facto das locomotivas serem extensas, os marginais arriscam-se e atravessam a linha férrea sempre que consumam o assalto.

Alula Adélia Mpata foi colhida pelo comboio por volta das 19:00, quando perseguia o jovem assaltante que escapou.

"Eu ainda gritei "pára, moça", mas ela nem sequer me ouviu e tentou atravessar naquele momento e acabou colhida", contou Teresa António, vendedora.

Moradores da zona disseram que não é a primeira vez que vivenciam assaltos do género, e consideram ser esta a nova táctica adoptada pelos assaltantes.

A Polícia Nacional (PN), através do comando municipal do Cazenga, confirmou o sucedido e certificou que recolheu para a Morgue Central de Luanda o corpo de Alula Adélia Mpata, natural do Uíge.

Esta segunda-feira, 20, segundo informações do CFL ao Novo Jornal, também um menor de 12 anos, residente na zona do Sambizanga, foi colhido por um comboio nas imediações do bairro Dimuca, no distrito urbano do Sambizanga.