Parlatório usa tecnologia para aproximar reclusos e familiares por via de um «click»

Parlatório Virtual é o nome do projecto que permite, em 10 minutos, cada recluso "abraçar", embora de forma virtual, os seus familiares. A iniciativa, cuja primeira fase prevê a construção de 10 parlatórios, já viu seis deles serem inaugurados em Luanda, pelo que, nos próximos meses, se prevê levar os serviços para as cadeias do Bengo e do Namibe.